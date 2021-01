Resident Evil Village: abbiamo giocato la demo Maiden per PS5, gameplay completo

Poco dopo la fine del Resident Evil Showcase, Capcom ha pubblicato la demo Maiden per PlayStation 5, noi ovviamente non abbiamo perso tempo e dopo avervela mostrata in live su Twitch ci siamo fiondati anche a registrare l'intera sessione di gameplay per proporvi il video completo della demo interattiva del nuovo Resident Evil.

Vivi un'esperienza survival horror senza precedenti nell'ottavo capitolo della serie principale di Resident Evil: Resident Evil Village. Ambientata alcuni anni dopo gli eventi del pluripremiato Resident Evil 7 Biohazard, la nuova vicenda ha inizio con Ethan Winters e la moglie Mia che hanno ritrovato la tranquillità in una nuova casa, dimenticando gli orrori del passato. Ma proprio mentre cercano di ricostruire la loro vita insieme, la tragedia li investe nuovamente.

In apertura trovate dunque l'intera sequenza della demo Maiden di Resident Evil Village, ricordiamo che quest'ultima permette solamente di esplorare l'ambientazione, non sono presenti combattimenti o altre fasi d'azione, per quella che viene definita da Capcom una Visual Demo.

Potete scaricare Resident Evil Village Maiden Demo dal PlayStation Store, ricordiamo che Capcom pubblicherà una seconda demo di Village in primavera, questa destinata a tutte le piattaforme e completamente diversa rispetto alla Visual Demo ora disponibile in esclusiva su PlayStation 5.