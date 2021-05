Resident Evil Village: lo giochiamo in diretta su Twitch oggi dalle 14:00

Oggi è una grande giornata per tutti coloro che attendono il lancio di Resident Evil Village: a partire dalle 14:00 saremo in diretta su Twitch per giocare con il nuovo survival horror di casa Capcom, disponibile allo scoccare della mezzanotte del 7 maggio.

Appuntamento quindi subito dopo pranzo per un pomeriggio interamente dedicato a Resident Evil Village, con gameplay e chiacchiere in libertà su quello che si prepara a diventare uno dei grandi blockbuster dell'anno, sicuramente il gioco di punta della stagione primaverile insieme a Monster Hunter Rise (sempre targato Capcom) e Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac.

Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it alle 14:00 e nel frattempo vi invitiamo a leggere la recensione di Resident Evil Village per non farvi trovare impreparati. Le sorprese però non finiscono qui perché venerdì 7 maggio alle 21:00 torneremo live con Resident Evil Village per una notte da paura! La sera dei day one la passeremo in vostra compagnia ad esplorare il villaggio e il castello, con l'obiettivo di scoprire quanti più segreti più possibile sull'ottavo episodio della serie Capcom.



Fino al 10 maggio la demo di Resident Evil Village è disponibile per il download da Steam, PlayStation Store, Xbox Store e per il gioco in streaming da Google Stadia.