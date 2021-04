Resident Evil Village sarà un gioco davvero 'mostruoso': ecco i nemici principali!

Grazie al coverage di IGN USA e Game Informer apprendiamo maggiori dettagli sui mostri di Resident Evil Village e i suoi quattro nemici principali: Karl Heisenberg, Salvatore Moreau, Donna Beneviento e l'ormai celebre Lady Dimitrescu.

La proprietaria dell'omonimo Castello, infatti, non sarà l'unica creatura da fronteggiare nei panni di Ethan. Insieme a Lady Dimitrescu, e alle sue tre figlie, nella tetra dimensione di RE Village troveremo altri villain attorniati da un nugolo di mostri "minori" (ma non meno letali), come i licantropi dell'ultimo filmato 4K.

Per chiarire questo importante aspetto dell'opera, Capcom è persino disposta a mostrare il fianco agli spoiler con le schede che svelano il nome di ciascuno di questi "nemici maggiori", con tanto di spiegazione sul rispettivo background narrativo.

Grazie all'inatteso "slancio comunicativo" dell'azienda giapponese possiamo quindi familiarizzare con Madre Miranda e i tre Lord della governante del Villaggio. Dall'ingegnere Karl Heisenberg al repellente Salvatore Moreau, fino ad arrivare a Donna Beneviento e alla sua inquietante bambola Angie, le caleidoscopiche esperienze dell'orrore promesse da Capcom rendono bene l'idea delle enormi ambizioni che hanno accompagnato lo sviluppo di questo progetto.

Il lancio di RE Village è fissato per il mai troppo vicino 7 maggio, con approdo in contemporanea su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nell'attesa di immergerci nelle atmosfere a tinte oscure dell'ultimo kolossal horror di Capcom, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale sulla demo estesa di Resident Evil Village.