Resident Evil Village Gold Edition cosa contiene e quando esce?

Il Capcom Showcase 2022 si è concluso con una carrellata di update riguardanti il franchise di Resident Evil. Tra le novità annunciate all’evento (oltre all’ovvia parentesi dedicata al remake del quarto capitolo), l’arrivo di Resident Evil Village Gold Edition atteso il 28 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Steam e Google Stadia.

I giocatori in possesso di questa edizione avranno libero accesso sia al gioco base, sia a tutti i contenuti del pacchetto The Winters Expansion. Prima di passare a un elenco più approfondito di queste aggiunte, vi ricordiamo che il DLC in questione potrà essere acquistato anche separatamente.

Shadows of Rose : è un’espansione narrativa ambientata anni dopo il finale di Village, che vede come protagonista Rose, la figlia di Ethan Winters . Nei suoi panni i giocatori dovranno sventare una nuova minaccia, visitando ancora una volta il Castello Dimitrescu .

: è un’espansione narrativa ambientata anni dopo il finale di Village, che vede come protagonista Rose, la figlia di . Nei suoi panni i giocatori dovranno sventare una nuova minaccia, visitando ancora una volta il . Modalità in terza persona : nel tentativo di assecondare le numerose richieste dei fan, Capcom darà la possibilità a chiunque abbia il DLC di vivere l’esperienza offerta da Village sfruttando una visuale in terza persona. L’azienda giapponese con sede a Osaka ha inoltre confermato che per l’occasione verranno aggiunte nuove animazioni realizzate ad hoc .

: nel tentativo di assecondare le numerose richieste dei fan, Capcom darà la possibilità a chiunque abbia il DLC di vivere l’esperienza offerta da Village sfruttando una visuale in terza persona. L’azienda giapponese con sede a Osaka ha inoltre confermato che per l’occasione verranno aggiunte . The Mercenaries Additional Orders: l’ultima aggiunta fa invece riferimento alla modalità arcade presente nel gioco. Oltre a implementare un buon numero di sfide, questo contenuto permetterà di impersonare tre personaggi molto apprezzati: Chris Redfield, Karl Heisenberg e Alcina Dimitrescu.

