Resident Evil Village Gold Edition: nuova demo gratis, include la terza persona

Durante lo showcase dedicato alla serie horror Capcom è stata annunciata anche una versione di prova inedita di Resident Evil Village Gold Edition, grazie alla quale i giocatori potranno toccare con mano alcune novità di questa edizione del gioco.

Come confermato dall'azienda di Osaka durante la diretta streaming, la nuova demo di Resident Evil Village Gold Edition permetterà ai giocatori di vivere una piccola porzione dell'avventura di Ethan Winters con l'opportunità di passare in qualsiasi momento dalla visuale in soggettiva a quella alle spalle del protagonista. Questa versione del gioco non ha paletti specifici e l'unico limite consiste nella sua durata: avrete solo 60 minuti a vostra disposizione. La nuova demo di RE Village sta per arrivare su tutte le piattaforme sulle quali è già disponibile il gioco e, più nello specifico, sarà disponibile a partire dal 21 ottobre 2022 alle ore 1:00 del fuso orario italiano, ovvero tra pochi minuti.

Per chi non lo sapesse, la nuova edizione del gioco e l'espansione Le Ombre di Rose saranno disponibili a partire dal prossimo 28 ottobre 2022 su tutte le piattaforme. A proposito, sapevate che Le Ombre di Rose concluderà definitivamente la saga della famiglia Winters?