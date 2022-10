Resident Evil Village Gold Edition: la figlia di Ethan combatte nel video dell'espansione

Lo showcase digitale di Resident Evil organizzato da Capcom nella mezzanotte tra il 20 e 21 ottobre si apre con il video dell'espansione di RE Village inclusa nella Gold Edition, Le Ombre di Rose.

Il primo, grande contenuto aggiuntivo di RE Village promette di ampliare la storia e l'offerta ludica del kolossal horror originario focalizzandosi interamente sulla figura di Rose, la figlia di Ethan Winters, con un'avventura da vivere rigorosamente in terza persona. Nei panni di questa giovane ma coraggiosa ragazza, il compito dei giocatori sarà quello di aiutarla a sfuggire dalle grinfie delle spaventose creature che infestano il mondo immaginario generato dalle memorie del Megamicete.

Per riuscire in questa impresa, gli appassionati dovranno addentrarsi nel Regno della Coscienza di Rose e tornare idealmente tra gli angusti corridoi del Castello Dimitrescu per sconfiggerne le entità demoniache. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sui contenuti di questa ambiziosa espansione, vi rimandiamo alla nostra prova di Resident Evil Village Le Ombre di Rose.

Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che la Gold Edition di Resident Evil Village sarà disponibile a partire dal 28 ottobre su PC e console, anche su Nintendo Switch grazie all'apposita versione Cloud sviluppata da Capcom.