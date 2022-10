Resident Evil Village Gold Edition: link per il download della demo PS4, PS5, Xbox e PC

Capcom ha reso disponibile la nuova demo di Resident Evil Village Gold Edition, ora disponibile per il download su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. La versione di prova permette di giocare per un'ora provando anche la visuale in terza persona.

Questa demo ti offre un assaggio dell'esperienza survival horror di Resident Evil Village, oltre alla visuale in terza persona aggiunta nella Gold Edition, che ti regala una nuova prospettiva. La demo prevede un limite di tempo di gioco. Non perdere questa occasione!

La demo ha una durata di 60 minuti, Capcom fa sapere che "è possibile selezionare Continua quante volte si voglia, fino al raggiungimento dei 60 minuti di gioco. Inoltre, se si completa la demo, è possibile rigiocarla quante volte si voglia fino al raggiungimento dei 60 minuti di tempo."

Potete scaricare la demo di Resident Evil Village Gold Edition da Steam, PlayStation Store e Xbox Store seguendo questi link:

Resident Evil Village Gold Edition esce il 28 ottobre su tutte le piattaforme citate, oltre al gioco completo questa riedizione include Resident Evil Re:Verse e il DLC L'Ombra di Rose.