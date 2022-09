Resident Evil Village Gold Edition si mostra al TGS: nuovo trailer per Le Ombre di Rose

Al Capcom Showcase del Tokyo Game Show 2022, come facilmente prevedibile, la Gold Edition di Resident Evil Village è stata tra i protagonisti principali dell'evento organizzato dalla casa di Osaka, con trailer inediti per tutti i contenuti in arrivo il prossimo 28 ottobre 2022.

Ecco dunque uno sguardo ravvicinato alla modalità in terza persona, che dona ora al gioco un approccio molto vicino a quanto visto in Resident Evil 2 e 3 Remake, oltre a nuove sequenze tratte da The Mercenaries Additional Orders, la nuova versione de I Mercenari che aggiungerà Chris Redfield, Karl Heisenberg e Lady Dimitrescu tra i personaggi giocabili, ciascuno con proprie abilità a disposizione con cui fronteggiare le orde di famelici nemici.

Il piatto forte è ovviamente rappresentato da Le Ombre di Rose, l'atteso DLC che espanderà la storia di Resident Evil Village con un contenuto inedito incentrato su Rose Winters, la figlia di Ethan. Ambientato 16 anni dopo le vicende del gioco base, l'avventure della giovanissima ragazza si svolge all'interno di un mondo immaginario e contorto generato dalle memorie del Megamicete, con Rose che dovrà sopravvivere ad orde di creature mostruose ricorrendo non solo alle armi, ma anche ai suoi poteri speciali.

In aggiunta, Capcom conferma l'arrivo di Resident Evil Village su Mac entro la fine del 2022, oltre a ribadire il debutto dell'ottavo capitolo su Nintendo Switch via Cloud, sempre per il 28 ottobre. Ricordiamo infine che Resident Evil Village Gold Edition offrirà nuove opzioni di accessibilità.

Oltre a Village, Capcom ha inoltre confermato che Resident Evil 4 Remake arriverà anche su PS4, oltre alle già confermate versioni PS5, Xbox Series X/S e PC.