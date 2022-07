Resident Evil Village Gold Edition: ora è preordinabile su Amazon

Ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi di Resident Evil 7, la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che vivono tranquilli in un altro paese, liberi dagli incubi del passato, mentre si accingono a ricostruire la loro nuova vita insieme, però, la tragedia li colpisce ancora una volta.

Ora su Amazon è preordinabile la Gold Edition di Resident Evil Village con diversi contenuti e modalità aggiuntive, al prezzo di 59,99 euro per PS4, PS5, Xbox One e Series X con data di uscita fissata per il 23 ottobre di quest'anno.

Di seguito i link ai preordini:

Sarà ora possibile giocare la storia principale di Resident Evil Village da una nuova prospettiva in terza persona, dietro le spalle di Ethan e assistere alle sue azioni mentre lotta per la sopravvivenza sotto una luce completamente nuova.

Ora diventerà possibile controllare nuovi personaggi e sopravvivere in nuovi livelli nelle missioni aggiuntive dei Mercenari (con Chris Redfield, Heisenberg e Lady Dimitrescu che diventano giocabili), giocare una storia inedita con "Le Ombre di Rose" nei panni di Rose, la figlia di Ethan.