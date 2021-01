Resident Evil Village, Gollum e molto altro tra i giochi da tenere d'occhio nel 2021!

Prosegue ininterrotto l'appuntamento di Everyeye con i giochi più attesi dei prossimi dodici mesi, in una ricca rassegna che punta a rievocare i principali titoli in arrivo nel 2021.

In particolare, si sviluppa il nostro viaggio nel vasto universo dei giochi multipiattaforma, strutturato - per evidenti necessità di spazio - in un doppio appuntamento. Vista la grande mole di produzioni destinate a trovare alloggio su molteplici hardware, da PC a Nintendo Switch passando per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S, abbiamo deciso di adottare un approccio rigorosamente alfabetico e di suddividere l'elenco dei prodotti più interessanti. Dopo aver presentato la prima metà della nostra selezione, con i multipiattaforma più attesi del 2021 da Battlefield 6 a Hogwarts Legacy, è ora di procedere oltre.



Il nostro secondo video tematico vi conduce dunque alla scoperta delle restanti produzioni, con un elenco decisamente intrigante, che include l'attesissimo Resident Evil: Village, ma anche The Lords of the Rings: Gollum e il rifacimento di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Senza indugi, vi lasciamo dunque al filmato confezionato dalla Redazione: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione e passiamo a voi la parola, quali sono i giochi che attendete di più in questo 2021?