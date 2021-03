Resident Evil Village su Google Stadia: controller e Chromecast gratis per i preordini

Per i 25 anni della serie di Resident Evil, Google conferma che RE Village uscirà sulla propria piattaforma in streaming in coincidenza con le versioni PC e console. Per l'occasione, il colosso di Mountain View lancia anche un'importante promozione per spronare gli appassionati a prenotare l'horror di Capcom su Stadia.

L'iniziativa lanciata dall'azienda americana riprende quella che, negli scorsi mesi, ha riguardato Stadia Premier Edition con Cyberpunk 2077. La promozione di Google consiste infatti nell'offrire in regalo un controller Google Stadia e un Chromecast Ultra a coloro che acquisteranno Resident Evil Village su Stadia, sia nella sua versione Standard (venduta al prezzo di 69,99 euro) che in edizione Deluxe (79,99 euro).

La nuova offerta, disponibile fino a esaurimento scorte, è già attiva e lo sarà fino alla mezzanotte del 21 maggio. Per rinsaldare ulteriormente la propria partnership con Capcom, la divisione videoludica di Google si accinge a proporre anche Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition gratis su Stadia Pro dall'1 aprile per tutti gli iscritti al servizio in abbonamento. I membri di Stadia Pro, quindi, potranno presto riscattare a zero euro una copia di Resident Evil 7 comprensiva dei contenuti aggiuntivi come Banned Footage Vol. 1 e 2.

Prima di lasciarvi al video di Google che riassume i termini della nuova offerta a tema RE Village, vi ricordiamo che il kolossal survival horror di Capcom sarà disponibile dal 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.