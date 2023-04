Resident Evil Village, grandi novità su PC: l'ultimo update rimuove Denuvo

Dopo essersi premurata di ampliare il perimetro ludico e contenutistico di Resident Evil 4 Remake con la modalità gratis Mercenari, Capcom ci riporta all'ombra del Castello Dimitrescu per informarci di aver rimosso Denuvo dalla versione PC di Resident Evil Village.

Con questa mossa, il publisher e sviluppatore nipponico decide quindi di liberarsi del noto sistema anti-tamper utilizzato per proteggersi dalla pirateria e garantirsi un 'lancio sereno' su PC. La rimozione di Denuvo dalla versione PC di Resident Evil Village, in linea puramente teorica, dovrebbe contribuire a migliorare le prestazioni del kolossal horror con protagonista Ethan Winters, in funzione delle complesse tecnologie adottate da Irdeto per consentire ai suoi partner di proteggersi dalla piaga della pirateria.

A giudicare però dalle prime testimonianze dei giocatori di Steam che hanno già installato l'update in questione, l'addio a Denuvo non sembra aver prodotto delle migliorie evidenti nelle performance di RE Village su PC, forse in ragione del lungo lavoro di ottimizzazione svolto da Capcom nei quasi due anni trascorsi dall'approdo sul mercato dell'odissea a tinte oscure con Lady Dimitrescu.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alle immagini della vera dimora che ha ispirato Capcom nello sviluppo del Castello Dimitrescu di RE Village: il terrorizzante maniero esplorato dagli emuli di Ethan si rifà a Peles Castle, un castello situato in Romania.