Resident Evil Village: la guida alla modalità Mercenari, ecco come sbloccarla

Mercenari è una modalità di gioco disponibile nell'ultimo capitolo della serie horror firmata Capcom, Resident Evil Village. Ottenendo il grado S in tutti gli 8 stage della modalità sarete ricompensati con l'obiettivo (o il trofeo, a seconda della piattaforma su cui giocate) "owboy Leggendario.

Il grado più alto ottenibile nei livelli di Mercenari è SSS, ma per il trofeo non sarà necessario: vi basterà ottenere una singola S. Certo, siete liberi di provare, ma vi avvertiamo fin da subito che si tratta di sfide veramente difficili e superarle con la massima votazione è un'impresa riservata ai più metodici e pazienti di voi. Potreste, tuttavia, riuscire a completare i livelli col grado SS, sbloccando così una ricompensa speciale, cioè il Risponditore-LZ, arma da mischia disponibile per l'acquisto nel Negozio dei Contenuti Bonus.

Come sbloccare la modalità Mercenari

Per sbloccare la modalità Mercenari dovrete aver portato a termine la storia principale del gioco. A quel punto avrete accesso al Negozio Contenuti Extra (dal Menu principale andate in Bonus e poi in Negozio Contenuti Bonus). Da qui potete sbloccare Mercenari, e, per iniziare a giocarci, vi basterà recarvi al Menu principale e poi nella sezione Bonus. All'inizio potrete giocare soltanto il primo livello, "Il Villaggio", perché i successivi sono bloccati. Per sbloccarli, infatti, dovrete completare lo stage precedente con una votazione di A o B. Il punteggio esatto necessario per ottenere i vari voti è scritto chiaramente sul documento che trovate nella stanza iniziale, dov'è anche il mercante.

Come funziona la modalità Mercenari?

Ecco, in linea di massima, come funziona questa modalità nuova nel mondo di Resident Evil:

Cominciate acquistando qualsiasi attrezzatura o arma di cui avete bisogno direttamente dal negozio. Una volta armati e pronti, cominciate il livello e cercate di far fuori quanti più nemici possibile , nel minor tempo possibile. Prendere un buon ritmo ed eseguire combo è determinante per arrivare al successo in pochi minuti.

di cui avete bisogno direttamente dal negozio. Una volta armati e pronti, cominciate il livello e cercate di far fuori , nel minor tempo possibile. Prendere un buon ritmo ed eseguire combo è determinante per arrivare al successo in pochi minuti. Dopo aver eliminato un certo numero di nemici, comparirà l'obiettivo . Raggiungetelo e toccatelo per terminare il livello e passare a quello successivo, tentando di sommare i bonus ottenuti per accumulare ancora più punti. Toccate le sfere gialle per avere del tempo bonus e continuare così il massacro.

. Raggiungetelo e toccatelo per terminare il livello e passare a quello successivo, tentando di sommare i bonus ottenuti per accumulare ancora più punti. Toccate le per avere del e continuare così il massacro. A proposito di sfere, non ci sono solo quelle gialle: le sfere blu donano abilità speciali , nella fattispecie vi consentono di scegliere tra 3 abilità casuali . Cercate di costruire una lista di abilità che si abbini bene col vostro stile di gioco e con le armi che state usando; evitando di morire, porterete con voi al livello successivo tutte le abilità ottenute in precedenza. Inoltre, è possibile selezionare la stessa abilità più volte per aumentarne l'efficacia e renderla ancora più potente e determinante. Tenete gli occhi aperti per tutte le sfere blu, più ne trovate più diventerete forti.

, nella fattispecie vi consentono di scegliere tra 3 abilità . Cercate di costruire una lista di abilità che si abbini bene col vostro stile di gioco e con le armi che state usando; evitando di morire, tutte le abilità ottenute in precedenza. Inoltre, è possibile selezionare la stessa abilità più volte per aumentarne l'efficacia e renderla ancora più potente e determinante. Tenete gli occhi aperti per tutte le sfere blu, più ne trovate più diventerete forti. Soldi e tempo rimanenti quando raggiungete l'obiettivo contano al fine di calcolare il vostro punteggio finale, insieme al numero di nemici abbattuti e alle combo eseguite. Il punteggio finale determina il rango: più alto è il rango, più ricca è la ricompensa. Semplice, no?

A differenza delle modalità Mercenari degli altri Resident Evil, qui dovrete riuscire a concludere tra la seconda e la quinta area del livello invece di sopravvivere per un certo periodo di tempo in una sola area.

In totale gli stage sono 8, perché i 4 livelli sono divisi in due parti: una versione "base" e una versione "hardcore", molto più difficile di quella normale, studiata appositamente per far crollare i vostri nervi. Nei prossimi giorni vi sveleremo quali sono le strategie migliori per affrontare entrambe le parti dei 4 livelli di Mercenari, quindi restate sintonizzati.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Resident Evil Village firmata da Francesco Fossetti.