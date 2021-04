Resident Evil Village include un omaggio ad una vecchia conoscenza di Resident Evil 4

Avete visitato il Castello nella seconda parte della demo di Resident Evil Village su PlayStation 5 e PS4? Se la risposta è sì, allora vi sarete sicuramente imbattuti in The Duke, che svolge il ruolo di mercante nella nuova, terrificante avventura di Ethan Winters.

Ebbene, ai giocatori più attenti non sono sfuggite alcune parole del commerciante, che suonano come un chiaro omaggio ad una vecchia conoscenza della serie... Volete sapere chi? Allora continuate solo se non vi dispiace rovinarvi la sorpresa.

Interagendo con The Duke è possibile sentirlo pronunciare la domanda "What're ya buyn?" (che in italiano può essere tradotto con "cosa stai comprando?") con l'intonazione dell'indimenticabile e misterioso mercante di Resident Evil 4. Nel pronunciare quelle parole, The Duke scoppia a ridere, aggiungendo "Ahah, è solo una cosa che diceva un mio vecchio amico", suggerendo quindi l'esistenza un legame di amicizia tra i due figuri. Potete assistere anche voi alla scena dirigendovi in calce a questa notizia.

Se non avete avuto modo di giocare alla demo del Castello, non temete: Capcom metterà a disposizione per tutti i giocatori di tutte le piattaforme la demo estesa da 60 minuti con Villaggio e Castello per più di una settimana, dalle 02:00 di domenica 2 maggio alla stessa ora di di lunedì 10 maggio