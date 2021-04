Resident Evil Village includerà la modalità Mercenari: gameplay e dettagli

A quanto pare l'offerta contenutistica di Resident Evil Village sarà ancor più corposa di quanto credevamo: non solo Re-Verse, nel corso del Resident Evil Showcase il director Morimasa Sato ha rivelato che nel gioco ci sarà anche Mercenari, modalità storica della saga il cui ritorno era atteso da molto tempo.

Mercenari ha fatto la sua prima apparizione in Resident Evil 3: Nemesis come mini-gioco sbloccabile dopo il completamento della campagna, per poi tornare in tutti i capitoli principali della serie fino a Resident Evil 6, godendo anche di un videogioco per Nintendo 3DS interamente dedicato ad essa chiamato Resident Evil: The Mercenaries 3D. Dopo aver saltato l'appuntamento con il settimo episodio, Mercenari è quindi pronta a tornare con la medesima ricetta che ne ha decretato il successo - azione frenetica e un grande quantitativo di nemici da sconfiggere entro un tempo limite - senza farsi mancare un paio di novità ben calate nel contesto di Village.

Nella modalità Mercenari di Resident Evil Village, tra un'area e l'altra è possibile accedere ad un negozio, l'Emporio di The Duke, che vende armi e dei potenziamenti per le stesse, indispensabili per superare le ondate di difficoltà sempre crescente. Le opzioni di personalizzazione sono molteplici e si adattano ad un'ampia varietà di stili di gioco e tattiche differenti. Un'altra grande novità è rappresentata dall'introduzione delle abilità, che influiscono pesantemente sul gameplay incrementando la potenza delle armi e le capacità del personaggio. Durante lo showcase, che potete vedere anche voi in apertura di notizia, ci sono state presentate abilità come:

Shotgun Master: aumenta i danni inflitti dai fucili a pompa;

Out of Reach: potenzia gli attacchi dalla lunga distanza,;

Adrenaline: ripristina un piccolo quantitativo di punti salute mettendo a segno dei colpi con la pistola;

Agile: aumenta la velocità di movimento;

Healthy: incrementa i punti salute;

Super Guard: migliora le capacità difensive.

Grazie a queste introduzioni, Mercenari è diventata ancor più profonda rispetto al passato. Capcom afferma inoltre di aver incrementato il ritmo del gameplay rispetto alle precedenti incarnazioni della modalità.

Cosa ve ne pensate del ritorno di Mercenari? Il gioco completo, ricordiamo, uscirà il 7 maggio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Avete già visto il nuovo gameplay trailer di Resident Evil Village incentrato sulla storia e le ambientazioni?