Resident Evil Village incontra Castlevania in uno splendido demake

Per molti giocatori di Resident Evil Village, uno dei punti più alti del titolo Capcom è stata la fase all'interno dell'imponente castello di Lady Dimitrescu, infestato da vampire ed altre creature dell'immaginario horror quali zombie ed arpie.

Lo scenario e le creature che lo popolano fanno tra l'altro venire in mente un altro grande classico della storia videoludica giapponese: Castlevania, che su castelli infestati da vampiri ci ha costruito tutto il suo fascino. Adesso un piccolo studio chiamato OcO ha realizzato un progetto amatoriale che fonde l'avventura di Ethan Winters con lo stile bidimensionale dei primi capitoli dell'iconica serie firmata Konami. Residentvania, questo il nome del "demake" in 2D, trasforma l'ottavo capitolo principale di Resident Evil in un perfetto emulo dei Castlevania classici, con tanto di level design che ricalca in maniera fedele le prime schermate del capostipite del franchise Konami.

Tante i riferimenti a Village, come il mercante Duke prima di entrare nel castello fino all'immancabile Lady Dimitrescu. Ethan si difende dagli orrori che lo minacciano esattamente come farebbe Simon Belmont, ossia sfoderando il suo coltello ed utilizzandolo come se fosse una frusta, facendo però anche ricorso a potenti armi da fuoco.

Vi piacerebbe giocare un progetto simile? Restando in tema, ecco quali sono i migliori fan remake di Resident Evil. Nel frattempo ricordiamo che Resident Evil Village riceverà un DLC, sebbene al momento Capcom non abbia fornito dettagli su quali saranno i suoi contenuti e quando sarà pronto per il download.