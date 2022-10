Resident Evil Village:la gold edition è la versione base con un DLC monouso

Resident Evil Village sta per tornare, vivendo una sorta di seconda vita con l'approdo sul mercato della Gold Edition dell'ultima iterazione della saga orrorifica targata Capcom. Nel corso della nostra recensione di Resident Evil Village Gold Edition abbiamo speso tante belle parole sul ritorno dell'avventura di Ethan. Eppure, ci sono dei "ma".

Resident Evil Village Gold Edition si appresta ad approdare sul mercato videoludico: la data del 28 ottobre 2022 è ormai alle porte e moltissimi videogiocatori non attendono altro che l'arrivo di questa nuova edizione del gioco per tornarsi ad immergere ancora una volta - o anche solo per la prima volta in assoluto - in un'avventura dal grande spessore ludico, soprattutto per chi sa apprezzare il genere di riferimento dei survival horror.

Diversi utenti, soprattutto nel corso dell'ultima presentazione targata Capcom e dedicata unicamente al brand di Resident Evil, hanno mostrato il pieno supporto ai nuovi progetti della compagnia, tra cui la riproposizione di Resident Evil sotto una nuova veste. Eppure, iniziano ad emergere in rete i primi malcontenti per la Gold Edition di Resident Evil Village, i quali sono stati causati da una discutibile scelta di distribuzione attorno all'edizione fisica dell'edizione del titolo in questione.

Stando a quanto mostrato dall'account Twitter di Lance McDonald, l'edizione fisica di Resident Evil Gold Edition è solo l'edizione base del gioco con un DLC all'interno della confezione. Seppure la sola scelta di vendere a prezzo maggiorato l'edizione base del gioco con un contenuto cartaceo al suo interno (quello da cui riscattare il DLC) possa essere disprezzata da alcuni utenti, Capcom ha deciso di non permettere di poter riscattare il DLC con più utenti.

In altre parole, il DLC sarà associato ad un singolo account utente sulla propria console e, per forza di cose, la vendita del DLC come codice da riscattare a parte rispetto al gioco completo porterà all'impossibilità di giocare al contenuto aggiuntivo acquistando una versione usata del gioco. Non possiamo che definire come "discutibile" la scelta del publisher, soprattutto considerando l'associazione del DLC ad un unico utente sulla propria console. Resident Evil Village è stato recentemente al centro di un video confronto della terza persona su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma la scelta di vendere la Gold Edition con un codice da riscattare in confezione sarà controproducente per Capcom?