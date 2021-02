Resident Evil Village: Lady Dimitrescu è più alta di un frigorifero Xbox Series X

Nel corso delle ultime ore è arrivata direttamente da Capcom la notizia circa l'altezza ufficiale di Lady Dimitrescu, la gargantuesca donna-vampiro protagonista dei numerosi trailer di Resident Evil Village e presente con un piccolo cameo nella demo Maiden, disponibile solo su PlayStation 5.

Stando a quanto dichiarato dall'azienda di Osaka, il grosso nemico di sesso femminile è alto ben 9,2 piedi, ovvero l'equivalente di 292,6 centimetri. Ciò significa che la creatura in questione è incredibilmente alta rispetto ad un qualsiasi essere umano e nel giro di pochissimo tempo è partita sul web un'ondata di meme attraverso la quale i giocatori e alcuni brand famosi hanno comparato l'altezza di oggetti e personaggi del mondo videoludico a Lady Dimitrescu. Tra questi spiccano le immagini apparse sui canali Twitter ufficiali di Xbox, che con un paio d'immagini ha messo a confronto diretto il villain di Resident Evil Village non solo con Master Chief, alto poco meno di 220 centimetri, ma anche con l'ormai celebre frigorifero a forma di Xbox Series X, anch'esso sconfitto a causa dei suoi 176,7 centimetri. Insomma, le proporzioni di questo nemico fanno impallidire un po' tutti ed è difficile trovare altre creature nel mondo videoludico in grado di competere con in termini di statura.

Prima di lasciarvi alle buffe immagini, vi ricordiamo che Capcom ha ringraziato ufficialmente i fan di Resident Evil Village per l'accoglienza riservata a Lady Dimitrescu.