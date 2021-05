Resident Evil Village, altro che Lady Dimitrescu: i fan sono pazzi del Duca

Presentando Lady Dimitrescu, Capcom ha fatto centro ancor prima di lanciare Resident Evil Village. L'altissima vampira, proprietaria dell'omonimo castello oltre che luogotenente di Madre Miranda, ha subito fatto breccia nel cuore dei videogiocatori, che l'hanno omaggiata con un grande quantitativo di artwork, tributi e cosplay.

Prima del lancio del gioco, in ogni caso, nessuno poteva prevedere il successo che invece sta riscontrando un altro membro dell'orrorifico cast, il Duca. Nato come un omaggio al mercante di Resident Evil 4, il paffuto uomo d'affari ha l'abilità di comparire sempre al posto giusto e al momento giusto, sorprendendo i giocatori con le sue osservazioni e la sua indole amichevole: in un certo senso, è l'unico compagno su cui può fare affidamento Ethan nel corso della sua avventura.

"Non credevo che il Duca potesse rivaleggiare con il mercante di Resident Evil 4, eppure mi ha provato il contrario. Sono andato abbastanza avanti da poter dire che amo il Duca", recita l'open post di un thread su Reddit che ha racimolato più di 5,5 mila upvote nel giro di un paio di giorni, imponendosi come il dodicesimo topic più votato di sempre nel subreddit di Resident Evil Village. Nei messaggi sottostanti si leggono anche degli apprezzamenti nei confronti della voce del Duca (Aaron LaPlante in lingua originale) e dei suoi frequenti riferimenti ai passati giochi della serie. "A mani basse il miglior personaggio", scrive un altro redditor. "Principalmente perché è l'unica persona genuinamente felice di vederti e che non cerca di porre fine alla tua vita".

Su Reddit si trovano anche delle fan art, delle speculazioni sulle sue potenziali origini soprannaturali e persino un topic autoreferenziale su quanto la community ama il Duke. Voi cosa ne pensate del mercante di Resident Evil Village?