Resident Evil Village: Lady Dimitrescu e le figlie terrorizzano in nuovi screenshot

Il conto alla rovescia per il lancio di Resident Evil: Village si fa sempre più esiguo, con il debutto del survival horror fissato per il mese di maggio 2021.

Per mantenere vivo l'entusiasmo dei fan, il team di Capcom ha di recente concesso una ricca intervista ai microfoni di IGN.com, durante la quale sono state descritte le origini di Lady Dimitrescu e delle sue figlie in Resident Evil: Village. Contestualmente, il colosso giapponese ha deciso di offrire al pubblico un ulteriore piccolo scorcio sui già amatissimi personaggi, tramite la distribuzione di tre nuovi screenshot dell'avventura di Ethan Winters. Disponibili direttamente in calce a questa news, le immagini ci presentano un'inquietante Lady Dimitrescu avvolta dalle fiamme. Non mancano inoltre all'appello le sue demoniache figlie, con le ombre di Daniela, Cassandra e Bela che si stagliano sulle mura della lussuosa villa che le ospita.



Come noto, Resident Evil: Village sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia a partire dal prossimo 7 maggio. Se molti aspetti del gioco - come il ritorno di Chris Redfield - sono già stati svelati da Capcom, altri restano invece avvolti dal mistero. Di recente, ad esempio, un'immagine promozionale ha rivelato l'aspetto di un misterioso personaggio mascherato di Resident Evil: Village.