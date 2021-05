Resident Evil Village, Lady Dimitrescu è Helena Mankowska: il vero volto della vampira

Tra le creature più pericolose di Resident Evil: Village non mancano all'appello streghe, licantropi e molto altro, ma a catturarsi tutte le simpatie del pubblico è stata la vampira Lady Dimitrescu.

Nonostante il fenomenale successo riscosso dal personaggio, solo di recente è stato possibile scoprire chi si cela davvero dietro la colossale villain. Ebbene, al momento della realizzazione del gioco, la scelta di Capcom è ricaduta su Helena Mankowsa, attrice e modella polacca con esperienza in molteplici pellicole cinematografiche, anche come controfigura, e produzioni televisive. La professionista ha potuto rendere nota la notizia solamente nel mese di maggio di quest'anno, in concomitanza con il debutto sul mercato videoludico di Resident Evil: Village.



L'annuncio è giunto con il post Instagram che trovate direttamente in calce a questa news, con il quale Helena Mankowska ringrazia la community per l'accoglienza riservata al personaggio di Lady Dimitrescu. Impressionante la somiglianza tra la villain virtuale e l'attrice, come testimoniato dallo shooting fotografico che vede la professionista vestire gli abiti della vampira. Ancora una volta, potete visionare in calce a questa news tutte le immagini relative alla sessione di scatti in costume per Resident Evil: Village.



Per tutti coloro che hanno già superato i pericoli proposti dal villaggio innevato del titolo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è possibile discutere in compagnia della trama e del finale di Resident Evil: Village.