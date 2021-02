Resident Evil Village: Lady Dimitrescu è ispirata a Morticia Addams e ad una serial killer

Ancor prima che il titolo sia stato pubblicato, sembra che i fan che attendono con particolare trepidazione Resident Evil Village si siano già perdutamente innamorati del main villain del survival horror, Lady Dimitrescu.

Nel corso di una recente intervista, l'art director Tomonori Takano ha svelato i principali riferimenti storico-culturali da cui il team creativo di Capcom ha colto ispirazione per dar vita ad un personaggio tanto intrigante da riuscire a conquistare la fanbase prima ancora di svelarsi totalmente all'interno del gioco.

"L'idea iniziale era quella di creare un vampiro ammaliante la cui caratterizzazione non sarebbe stata vincolata dal modo in cui i vampiri sono stati dipinti nelle varie forme di intrattenimento popolare. I fan già sospettavano che la leggenda metropolitana c'entrasse qualcosa e sì, Lady Dimitrescu è ispirata in parte ad Hasshaku-sama, una storia di fantasmi che ha avuto origine sul forum giapponese 2chan. L'Hasshaku-sama è solitamente raffigurata come una donna estremamente alta con un cappello a tesa larga e un vestito bianco, proprio come la nostra Lady D.



Poi c'è Elisabetta Báthory, una nobile ungherese del XVI secolo che è stata insignita del Guinness dei primati di "assassina femminile più prolifica". I suoi omicidi sono reali e ben documentati, ma alla fine le storie sono cresciute tanto fino a raccontare che si sia bagnata con il sangue delle vergini per preservare la sua giovinezza.

Infine c'è la versione interpretata da Anjelica Huston di Morticia Addams. Cos'altro c'è bisogno di dire? Che icona.

Non credo che nessuno [del team] avrebbe potuto prevedere quanto meravigliosamente i fan abbiano reagito a Lady Dimitrescu. Personalmente, sono rimasto particolarmente colpito da commenti come "Voglio essere inseguito da lei".

Oltre che per il suo fascino misterioso ed il terrore che con così tanta facilità sembra infondere in chi la osserva, Lady Dimitrescu è costantemente al centro dell'attenzione a causa della sua incredibile altezza: Ubisoft ha scherzosamente paragonato il villain di Resident Evil Village alla Torre Eiffel.