Resident Evil Village: Lady Dimitrescu nasce per 'spaventare i giocatori', spiega Capcom

Dopo aver rivelato che Lady Dimitrescu s'ispira a Morticia Addams e a una serial killer, l'art director di Resident Evil Village Tomonori Takano approfondisce ulteriormente l'argomento per raccontare la genesi di questo ormai celebre personaggio videoludico.

Nel corso dell'ultima intervista a IGN.com, il responsabile del comparto artistico del nuovo kolossal horror di Capcom parte dalla constatazione che "nessuno della nostra squadra avrebbe potuto prevedere l'incredibile reazione dei fan a Lady Dimitrescu. Personalmente, sono rimasto colpito dal fatto che alcuni abbiano commentato di 'voler essere inseguiti da lei'".

In merito alle decisioni assunte dal team creativo di Capcom per scegliere l'altezza e il design di Lady Dimitrescu, Takano spiega che "il primo concept art che ho disegnato è stato quello con cui abbiamo realizzato la scena del trailer di RE Village in cui Lady Dimitrescu si china per attraversare la porta. Non appena ho disegnato quella scena, sapevo di doverla ricreare nel gioco. Quanto al design, di norma partiamo dall'analisi dei personaggi e degli elementi della serie di Resident Evil per creare personaggi spaventosi. Vogliamo sincerarci che i nostri personaggi non diventino convenzionali o tanto comuni da perdere la loro efficacia nel saper spaventare i giocatori".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Resident Evil Village tra vampiri e orrore, un articolo che offre tanti spunti di riflessione sull'esperienza di gioco e narrativa da vivere a partire dal 7 maggio in coincidenza dell'uscita del kolossal a tinte oscure di Capcom.