Resident Evil Village, Lady Dimitrescu la nuova Nemesis? Tutti i dettagli sul villain in video!

Nel corso del recente showcase interamente dedicato al nuovo capitolo della saga survival horror, Capcom ha offerto una serie di interessanti dettagli sul villain del gioco.

Tra le molti informazioni svelate nel corso dell'appuntamento, figura infatti la presentazione della misteriosa Lady Dimitrescu di Resident Evil: Village. La lady si era da tempo conquistata le attenzioni dei fan, ma ora si è tramutata in una vera e propria star. La colossale vampira dai denti affilati è pronta a caricarsi sulle spalle il ruolo di erede del Nemesis, per cercare di tramutarsi in un villain videoludico altrettanto iconico. Ma che cosa sappiamo esattamente di questa inquietante creatura e quale minaccia possiamo attenderci?



Per fare il punto della situazione, la Redazione di Everyeye vi propone un video interamente dedicato a Lady Dimitrescu. Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, potete dunque procedere con la visione! Nel frattempo, vi ricordiamo che l'orrorifica seconda epopea di Ethan Winter troverà la strada dei vostri salotti a partire dal prossimo 7 maggio 2021 su PC e console, sia old gen sia current gen. Lady Dimitrescu, ad ogni modo, non è stata l'unico oggetto delle attenzioni del pubblico, che ha volto il proprio attento sguardo anche alla cover ufficiale di Resident Evil: Village. Da un'analisi di quest'ultima, è infatti emersa un'intrigante ipotesi: Chris Redfield potrebbe essere destinato a tramutarsi in un lupo mannaro?