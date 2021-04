Resident Evil Village: Lady Dimitrescu terrorizzerà i giocatori

Continuano ad emergere nuove informazioni su Resident Evil Village e sui pericolosi nemici che affronteremo nel corso dell'avventura horror targata Capcom. Protagonista degli ultimi dettagli è Lady Dimitrescu, la grossa donna-vampiro che abbiamo potuto conoscere nella demo Maiden su PlayStation 5.

Stando a quanto emerso sulle pagine di IGN USA, quando ci sposteremo tra le stanze del castello della casata Dimitrescu dovremo fare attenzione all'enorme donna e alle sue tre figlie, poiché questi pericolosi avversari potrebbero individuarci e renderci la vita impossibile. Proprio come il Mr. X di Resident Evil 2 Remake, Lady Dimitrescu continuerà a spostarsi in giro per l'enorme edificio e alla vista di Ethan Winters si potrà ascoltare una spaventosa risata e il suono che emettono i suoi artigli quando spuntano fuori. Insomma, sembra che sia impossibile non accorgersi che la donna abbia individuato il protagonista e sia sulle sue tracce.

Vi ricordiamo che questo è solo uno dei tanti dettagli emersi sul gioco nel corso delle ultime ore e proprio sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Resident Evil Village nella quale si parla di una versione demo estesa, diversa da quella proposta nell'ultimo fine settimana in esclusiva PlayStation.