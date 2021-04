Resident Evil Village: lancio su PS4 e Xbox One in dubbio fino all'ultimo, il retroscena

A pochi giorni dal lancio dell'attesissimo Resident Evil Village emergono nuovi dettagli sulle fasi di sviluppo attraversate dal gioco. L'ultimo capitolo della celebre saga horror ha rischiato di non uscire sulle console "last-gen" PlayStation 4 e Xbox One.

In un'intervista pubblicata da IGN il producer Tsuyoshi Kanda ha infatti raccontato che gli sviluppatori di Capcom hanno deciso di pubblicare Resident Evil Village sulle console di vecchia generazione solo dopo averne appurato il perfetto funzionamento tecnico e più precisamente alla vigilia dell'annuncio avvenuto lo scorso giugno: "Abbiamo sviluppato Village come un gioco destinato all'hardware di nuova generazione ma per renderlo accessibile a più giocatori siamo passati attraverso molti tentativi per fornire in qualche modo un'esperienza comparabile anche su hardware old-gen". Kanda ha poi proseguito: "Alla fine siamo stati in grado di fornire un prodotto di alta qualità anche per le vecchie console. Detto questo, se la qualità non fosse stata sufficiente, non credo che l'avremmo pubblicato".

Il director Morimasa Sato ha continuato sulla stessa linea: "Se ci fosse stata una grande differenza nella qualità grafica o nel framerate, non sarebbe stato possibile offrirlo ai giocatori, quindi abbiamo fatto del nostro meglio per assicurarci che fosse soddisfacente su qualsiasi piattaforma". Il risultato finale sembra aver premiato il lavoro svolto dagli sviluppatori: Resident Evil Village sembra infatti non soffrire di particolari problemi nonostante gli hardware di PS4 e Xbox One.

Nel corso della stessa intervista Sato ha poi approfondito altri temi, svelando che lo sviluppo di Resident Evil Village è iniziato prima del lancio di Resident Evil 7.