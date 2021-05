Resident Evil Village: i link per il download della demo su PC, PlayStation, Xbox e Stadia

La demo di Resident Evil Village è disponibile da qualche ora, c'è da dire però che nel momento in cui scriviamo non tutti gli store digitali mostrano la demo in home page ed è necessario cercare manualmente il gioco per poter effettuare il download. Di seguito i link per scaricare direttamente la demo di RE Village.

Sopravvissuto a un terribile incidente, Ethan va alla ricerca di sua figlia, che è stata rapita, e si ritrova in un villaggio sperduto. Cosa lo aspetterà qui? Grazie a questa demo a tempo limitato, potrai avere un assaggio dell'esperienza survival horror di Resident Evil Village. La demo sarà disponibile solo in determinati periodi, e sarà giocabile solo per un certo limite di tempo. Non perdere questa occasione!

La demo resterà disponibile fino al 10 maggio, come noto sarà possibile giocare per un massimo di 60 minuti esplorando due aree (Villaggio e Castello) su Steam c'è chi sta provando ad estendere il tempo della demo di Resident Evil Village ma si tratta ovviamente di una violazione delle condizioni d'uso.

Il nuovo survival horror Capcom sarà disponibile in Europa dal 7 maggio su tutte le piattaforme citate, siete ancora in tempo per prenotare Resident Evil Village Steelbook Edition su Amazon.