Resident Evil Village, live a tema: oggi dalle 17:00 sul Canale Twitch di Everyeye!

Dopo un weekend all'insegna del survival horror, che ha visto prendere il via al programma di Demo di Resident Evil: Village, la produzione Capcom è l'assoluta protagonista di una diretta dedicata.

Nel corso della giornata odierna, lunedì 19 aprile, la Redazione è infatti lieta di ospitare la community sui lidi del Canale Twitch di Everyeye, per un pomeriggio all'insegna di Resident Evil: Village. A partire dalle ore 17:00, vampire, lupi mannari e inquietanti creature saranno i protagonisti di una speciale diretta interamente dedicata all'attesissimo titolo.



Con la seconda epopea di Ethan Winters ormai in dirittura di arrivo sul mercato videoludico, è giunta l'ora di fare il punto su ciò che attende i giocatori tra le vie del villaggio innevato di Resident Evil: Village e tra le lussuose sale del castello che domina l'intero insediamento. In attesa della diretta, trovate un primo assaggio dell'orrore che attende nel gioco Capcom grazie al gameplay in italiano della Demo di Resident Evil: Village.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è dunque sul Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 17:00. Per iscriversi al Canale, è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore: in questo modo potrete ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni e avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione. Vi aspettiamo!