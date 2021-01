Resident Evil Village, Maiden: come completare la demo su PS5

Avete da poco avviato la demo di Resident Evil Village su PlayStation 5, Maiden, e non sapete come andare avanti? Ecco allora tutti i consigli su come portare a termine questa breve avventura targata Capcom.

Evasione

All'inizio della demo la protagonista è chiusa in una cella nei sotterranei del castello. Il primo passo per la fuga consiste nel voltarsi e interagire con la parete premendo il tasto X, così che si possa trovare una lettera con su scritti degli indizi molto importanti per trovare una via d'uscita. A questo punto accovacciatevi con il tasto R3 e raggiungete la cella adiacente tramite il piccolo tunnel che collega le due stanze (lo trovate sotto la panca, sulla destra): a differenza della porta precedente, questa non è chiusa a chiave e permette alla protagonista di uscire. Una volta nel corridoio, svoltate a destra e proseguite fino in fondo, dove troverete una porta chiusa e un pannello protetto da una serratura con il quale dovete provare ad interagire per scoprire che è chiuso. Voltatevi e, tornando indietro, entrate nella cella sulla sinistra con all'interno il cadavere di una donna: rispetto alla prima volta in cui siete passati, ora il corpo è in una posizione diversa e sulla schiena sono presenti delle tronchesi pronte per essere raccolte. Uscite dalla stanza con il cadavere e continuate a muovervi verso la cella iniziale fino a trovare fino a trovare sulla sinistra una cella chiusa con una grossa catena di metallo, la quale può essere distrutta tramite l'ausilio delle tronchesi. Entrate nella stanza e interagite con l'inquietante secchio con all'interno un bel po' di sangue per trovare un grimaldello. Ritornate ora alla porta chiusa in fondo al lungo corridoio e aprite il pannello con il grimaldello per poi interagire con la leva gialla e permettere alla porta di aprirsi. Attraversate la stanza circolare e superate anche la piccola cantina per accedere ad una stanza con una porta chiusa ed una tavola allestita. La vostra via di fuga si trova sulla sinistra: interagite con il mobile in basso e accovacciatevi per proseguire. Vi ritroverete così in un'altra stanza molto piccola e nella quale dovete cercare un mattone sporgente in fondo a destra, il quale può essere premuto per aprire un passaggio segreto. Continuate ad andare a vanti e salite la scala per entrare nel castello.

Il Castello Dimitrescu

Entrati nella lussuosa stanza, raccogliete la Collana di ossa di animali sul tavolino circolare al centro della stanza e aprite la porta per andare avanti. Vi ritroverete in un lungo corridoio le cui porte sono tutte chiuse ad eccezione di quella in fondo a destra, leggermente aperta. Oltrepassando questa porta entrerete in quello che sembra essere l'ingresso principale della villa. Scendete le scale ed entrate nella porta in fondo a sinistra, la quale conduce in una spaventosa sala da pranzo. Interagite con uno dei bicchieri sulla tavola e raccogliete l'Anello con occhio rosso al suo interno esaminando l'oggetto con lo stick analogico destro e premendo il tasto X quando l'anello è visibile. Uscite ora dalla stanza e tornate al piano di sopra, attenendo che la donna vestita di nero si allontani. Salite le scale, raggiungete subito la porta con un volto bianco sulla sinistra, la quale può ora essere aperta grazie all'oggetto che avete raccolto. Premete il tasto Triangolo per entrare nell'inventario, selezionate l'anello ed esaminatelo proprio come avete fatto prima con il bicchiere per estrarre l'Occhio rosso. Questo particolare oggetto non è altro che la chiave per aprire la stanza, quindi inseritelo nella porta ed entrate. Oltre ad una lettera con la spaventosa descrizione di uno dei vini prodotti dalla famiglia Dimitrescu, uno dei mobili nella stanza (quello in fondo a destra) nasconde una chiave: raccoglietela e preparatevi al peggio.

Fuga dal vampiro

A questo punto non resta altro che utilizzare la Chiave del cortile per fuggire dal castello, ma im quest'ultima fase della demo non sarete più soli: a darvi la caccia ci sarà la donna che avete incontrato prima sulle scale, la quale continuerà a seguirvi e proverà a mordervi (resisterete ad un massimo di due morsi, al terzo sarà game over). Il vostro obiettivo, ovvero la porta che affaccia sul cortile, si trova proprio nella sala da pranzo al piano terra, la stessa nella quale avete trovato l'Anello con occhio rosso. Facendo il possibile per schivare la terribile presenza, avvicinatevi alla porta e utilizzate la chiave e il gioco è fatto. Ora non dovete fare altro che godervi la breve ma intensa sequenza finale.

