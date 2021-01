Resident Evil Village, Maiden: tutti gli easter egg della demo PS5

A pochi giorni dal debutto della demo di Resident Evil Village disponibile esclusivamente su PlayStation 5, Maiden, i giocatori di tutto il mondo hanno esaminato ogni pixel delle ambientazioni presenti nella versione di prova e ne hanno scoperto tutti gli easter egg.

Capcom si è infatti divertita ad inserire una serie di indizi che i giocatori possono scovare in giro per la mappa e scoprire così qualche dettaglio aggiuntivo non solo sullo spaventoso castello ma anche sui suoi inquietanti inquilini, tra i quali troviamo la gigante donna-vampito Lady Dimitrescu.

Ecco l'elenco di tutti gli easter egg di Maiden:

Poco fuori dalla cella di Maiden è possibile trovare una stanza piena zeppa di medicinali e uno di questi ha un'etichetta con su scritto "per il bestiame". Questa frase lascia intuire che la famiglia Dimitrescu si occupi della salute degli abitanti del villaggio al solo scopo di avere una costante fornitura di sangue fresco per i propri macabri rituali

Nella prima fase della demo è possibile ascoltare numerosi suoni che possono ingannare il giocatore, dal momento che non vi è alcun mostro che lo sta braccando. Sembra infatti che questi suoni siano della creatura che occupa una delle gabbie (forse un lupo mannaro?) che scappa proprio qualche istante prima di Maiden

Non sappiamo in che anno è ambientata la demo, ma in una delle lettere viene citato il 1958, anno durante il quale sembrano essere accadute delle cose orribili e sovrannaturali: che si tratti della trasformazione degli abitanti del castello?

Nella stanza in cui si finisce subito dopo la fuga dai sotterranei è presente un lettore di vinili con un album chiamato Danse Macabre , una composizione realmente esistente e dedicata alla morte

La collana di ossa di animali che si trova all'entrata nel castello Dimitrescu appartiene a Maiden e, secondo la descrizione dell'oggetto, veniva indossata dalla protagonista della demo per scacciare il male. Possiamo quindi presumere che la ragazza non sia altro che una delle abitanti del villaggio e che la demo sia ambientata diversi anni prima rispetto alle vicente di Ethan Winters

In un altro documento possiamo scoprire il nome di una delle figlie di Lady Dimitrescu, ovvero Miss Daniela . Stando al foglio, questa sembrerebbe essere la più crudele del trio

In modo simile a quanto accaduto con la famiglia Baker in Resident Evil 7, sembrerebbe che nel castello Dimitrescu si rapiscano abitanti del villaggio per effettuare degli strani esperimenti e in uno dei documenti che si possono leggere nella demo vengono citati 12 "esperimenti falliti" , tra i quali troviamo donne chiamate Itina, Mihaela e Lois

Un'ulteriore conferma che i loschi figuri che si aggirano per il castello siano vampiri è la presenza al piano terra, proprio di fronte al camino, di una tavola i cui bicchieri possono essere analizzati e sono sporchi di sangue

Nella stanza che nasconde la chiave per accedere al cortile del castello è possibile trovare la descrizione del Sanguis Virginis , un particolare vino prodotto da Alcina Dimitrescu. Dal momento che in inglese il vino si chiama "Maiden's blood", possiamo immaginare che Maiden possa aver contribuito alla creazione di nuove scorte di questo vino

Sempre al piano superiore del castello è presente una porta chiusa dietro la quale però possiamo sbirciare grazie alla presenza di una grata sulla parete, che sembra nascondere un'enorme statua. Che si tratti di un altare dedicato alla misteriosa Madre Miranda ?

? Se Lady Dimitrescu sembra possedere una gran forza e la possibilità di sfoderare degli artigli (c'è chi crede si tratti di un Tyrant), è probabile che le capacità delle sue figlie siano profondamente diverse, dal momento che le loro abilità sembrano essere più simili a quelle di Marguerite Baker nel settimo capitolo

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come completare la demo Maiden di Resident Evil Village su PS5.