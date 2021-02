Resident Evil Village: la mappa della Collector's Edition svela alcune delle ambientazioni

C'è tanta attesa da parte del pubblico nei confronti di Resident Evil Village e la sete di nuove informazioni sul gioco ha spinto alcuni appassionati ad effettuare una serie di ricerche che gli ha permesso di mettere le mani su un'immagine completa della mappa che sarà presente nell'edizione per collezionisti.

Senza entrare troppo nel dettaglio per evitare qualsiasi tipo di spoiler, sembrerebbe che l'enorme castello Dimitrescu (quello visto nella demo Maiden su PlayStation 5) e il villaggio visto nei vari trailer non siano gli unici luoghi che visiteremo nel corso dell'avventura, la quale ci darà l'opportunità di approfondire alcuni retroscena sulla terrificante famiglia e sulle altre casate che popolano l'area in cui è ambientato il gioco. Purtroppo l'immagine, per quanto completa, non permette di leggere nel dettaglio i nomi delle singole location, ma è sufficientemente dettagliata da farsi un'idea di quanti e quali saranno i luoghi che potremo esplorare nel corso dell'avventura. L'indizio più interessante di tutti è però un logo ben visibile nella parte in alto della mappa, il quale è palesemente un riferimento alla Umbrella Corporation, che potrebbe ancora una volta avere un ruolo di prim'ordine nella trama.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 8 maggio 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. All'interno del pacchetto sarà anche incluso Resident Evil Re:Verse, titolo online con protagonisti i più famosi personaggi della serie Capcom.