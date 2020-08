Resident Evil Village: medikit, mercante e Gorilla-Man, spuntano nuove informazioni

Dopo la fuga d'informazioni su Resident Evil Village di qualche giorno fa, sono emersi in rete tanti nuovi dettagli, stavolta estrapolati da un un presunto playtest che avrebbe avuto luogo nel settembre dello scorso anno. Attenzione, potreste trovare degli spoiler, per cui se non volete anticipazioni vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Stando a quanto riferito da Biohazard Cast, la demo in questione permetteva di controllare Ethan Winter per circa 30 minuti all'interno del villaggio che dà il nome al gioco. Tra le armi in dotazione c'erano un coltello, una pistola e lo shotgun, mentre tra i nemici figuravano esseri simili a lupi mannari ed avversari pallidi e putridi con un'armatura che imbracciavano falci, spade ed asce.

Durante il playtest erano disponibili due differenti oggetti per la cura, il cui funzionamento era in tutto e per tutto simile a quello dei medikit di Resident Evil 7. Un'immagine di uno di questi è già stata mostrata nel video Resident Evil Village - Special Developer Message. Dalla prova è inoltre emerso che la vecchia donna visibile nel trailer di Resident Evil 8 si chiama Morgana, e ricopre il ruolo di mercante offrendo informazioni e beni come oggetti curativi, munizioni e accessori per armi in cambio di denaro. I fan hanno ravvisato in questo personaggio una similitudine con Resident Evil 4.

Colui che ha provato la demo si è inoltre riferito al misterioso nemico che piomba dall'alto durante il trailer con il nome di Gorilla-Man: è bene specificare che non si tratta dell'appellativo ufficiale, ma di una descrizione utilizzata per descriverlo. La sua reale natura, come quella di altri nemici fino ad oggi chiamati "streghe" o "licantropi", ci verrà svelata nel gioco completo. In ogni caso questo Gorilla-Man è stato descritto come un mini-boss di grosse dimensioni avvolto in diverse catene, che brandisce una gigantesca ascia. È stato accomunato all'Executioner Majini di Resident Evil 5. Mentre si muove lancia elle grida agonizzanti, probabilmente causate dagli esperimenti a cui è stato sottoposto. Durante la battaglia il Gorilla-Man è affiancato dai nemici pallidi e putridi, ed è stato fatto notare che può uccidere Ethan con un totale di tre colpi. La fonte ha inoltre fatto notare che i nemici simili a licantropi sono molto veloci e difficili da colpire, ed è facile rimanere senza munizioni mentre si affrontano.

Biohazard Cast reputa tutte queste informazioni affidabili, ma noi vi consigliamo ugualmente di prenderle con le pinze in attesa di una conferma ufficiale da parte di Capcom. Secondo alcune indiscrezioni, ad agosto verrà pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Village. Ciò che è certo, è che il gioco è atteso nel 2021 su PC, Xbox Series X e PlayStation 5.