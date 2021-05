Resident Evil Village e Metro Exodus Enhanced: performance e Ray Tracing

Tra le nuove uscite PC di maggio 2021, i videogiocatori potranno a breve mettere le mani sulle inquietanti e inedite atmosfere di Resident Evil: Village, ma anche tornare a muovere i propri passi nella gelida Russia grazie a Metro Exodus Enhanced Edition.

Disponibile proprio da quest'oggi - giovedì 6 maggio -, l'upgrade dedicato al mondo post-apocalittico ispirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky si mostra in azione in un interessante video confronto. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato evidenzia le differenze intercorrenti tra l'originale Metro Exodus e la nuova Enhanced Edition, distribuita dal team di 4A Games come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del titolo. Il video confronto mostra la performance messa in atto dalla produzione con Ray Tracing abilitato e la seguente configurazione hardware, che include una NVIDIA GefForce RTX 3080:

Nvidia GeForce RTX 3080;​

AMD Ryzen 9 3900X;

MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI;

G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Ripjaws V Black;

: 128,1 fps a 1920x1080; 108,4 fps a 2560x1440; 76,1 fps a 3840x2160; NVIDIA GeForce RTX 3090 24 GB: 145 fps a 1920x1080; 123 fps a 2560x1440; 87,2 fps a 3840x2160;

A breve distanza dalla pubblicazione del trailer di lancio di Resident Evil: Village , si fanno invece strada in rete alcuni primi test condotti su. Firmati dalla redazione di Tech PowerUp, ievidenziano performance positive per il titolo Capcom in combinazione con gli ultimi hardware NVIDIA. Con, si ottengono infatti i seguenti risultati:Sulla pagina dedicata di Tech PowerUp potete trovare ulteriori risultati legati alle performance dicon differenti configurazioni hardware.