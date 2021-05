Resident Evil Village è il terzo miglior lancio di sempre su PS5 in UK

Il kolossal horror di Capcom è un successo commerciale. Stando alle ultime classifiche di vendita del Regno Unito, Resident Evil Village è il terzo miglior lancio di sempre su PlayStation 5 nel mercato dei videogiochi retail.

In base ai dati snocciolati da GFK Entertainment, l'ultima epopea a tinte oscure di Resident Evil ha saputo conquistare il pubblico britannico raggiungendo la prima posizione della classifica dei giochi retail più venduti. Solo Super Mario 3D World Bowser's Fury ha saputo vendere più copie rispetto a RE Village, a testimonianza della calorosa accoglienza riservata dal pubblico.

Di particolare interesse sono le statistiche legate alla percentuale di copie retail vendute su ciascuna piattaforma: ben il 49% degli appassionati di horror, infatti, ha acquistato al lancio una copia fisica di Resident Evil Village su PlayStation 5, con la quota restante di copie retail suddivisa tra gli utenti PS4 (31%) e il dato aggregato di Xbox One e Xbox Series X/S (20%).

Per numero di copie vendute, l'avventura a tinte oscure all'ombra del Castello Dimitrescu si piazza perciò in terza posizione nella speciale classifica dei titoli PS5 più acquistati nella finestra di lancio dall'utenza dell'ultima console casalinga di Sony: solo Spider-Man Miles Morales e Assassin's Creed Valhalla sono riusciti a piazzare un numero maggiore di copie retail in quello che, a tutti gli effetti, è da considerarsi come il mercato videoludico di riferimento in Europa.

