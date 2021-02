Resident Evil Village sarà il miglior survival horror mai fatto: parola di Capcom

In attesa che giunga il momento per i giocatori di immergersi tra le nevi e le atmosfere sovrannaturali di Resident Evil: Village, il team di sviluppo offre alcune dichiarazioni interessanti.

Nel corso di un'intervista concessa alle pagine di Official PlayStation Magazine, il Producer Peter Fabiano ha voluto rassicurare la community sulla cura e l'impegno investiti da Capcom nel progetto. In particolare, ha offerto garanzie in merito al livello di coerenza narrativa che sarà offerto dalla nuova produzione, compresa la nuova villain di Resident Evil: Village, Lady Dimitrescu: "Non vogliamo offrire troppe anticipazioni in merito alla storia, ma ciò che posso dire è che tutte le creature trovano spazio all'interno del contesto offerto dal mondo di Resident Evil. Possiamo assicurarvi che Resident Evil Village tiene conto dell'universo e della storia della serie".

Il team del resto sembra essere più che soddisfatto e ottimista su quella che sarà la qualità finale del titolo, che non ha esitato a definire con toni entusiastici. "Questo ci ha aiutato a mantenere un forte focus sulla nostra visione. E visto che tutti i team di Resident Evil sono in costante comunicazione, tutto questo ci ha aiutato a dare forma a quello che riteniamo essere il miglior gioco survival horror mai fatto". Rispetto a Resident Evil VII, è già stato confermato che Resident Evil Village sarà molto più ampio.