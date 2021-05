Resident Evil Village: quali sono le migliori mod? Dal Trenino Thomas a Cassandra

La versione completa di Resident Evil Village non è ancora ufficialmente arrivata (lo farà tra pochissimo, il 7 maggio) che su PC è già possibile trovare le prime mod dedicate all'ultima fatica Capcom. Le mod si basano sulla demo del gioco: scopriamo quali sono le più interessanti finora disponibili su Nexus Mods!

Count Theodora

Non poteva mancare lui, il Trenino Thomas. Eccolo qui, a prendere il posto della temibile Lady Dimitrescu per intensificare ancora di più gli orrori e gli incubi del povero Ethan Winters. A dire il vero, la mod Count Theodora stravolge solo il volto del già iconico villain, ma gli effetti tanto inquietanti quanto esilaranti di questa aggiunta sono assicurati. Che arrivasse una mod dedicata al Trenino Thomas alla fine era quasi scontato, dato il successo che ha riscosso la sua implementazione nei remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, e non è da escludere che possa arrivarne un'altra ancora più sofisticata nel prossimo futuro.

Cassandra Playable

Come si intuisce dal nome, la mod Cassandra Playable rimuove Ethan e ci permette di impersonare una delle brutali figlie di Lady Dimitrescu, la sadica Cassandra già vista sia nella demo Maiden per PS5 che nella versione dimostrativa dedicata al Castello. La mod è ancora in fase di perfezionamento: deve essere perfezionata la fisica dei suoi abiti così come il suo cappuccio è talvolta afflitto da glitch, ma sicuramente l'idea di poter controllare questa intrigante nemica potrebbe spingervi a scaricarla.

Fly Swatter

Ed ecco arrivare anche le mod fuori di testa. Vi hanno dato fastidio gli sciami di insetti che la crudele Cassandra vi lanciava addosso mentre esploravate le segrete del Castello? Niente paura: adesso potrete sostituire il vostro coltello con uno scacciamosche e risolvere così tutti i vostri problemi, installando Fly Swatter. A parte ciò, le funzioni restano le medesime del coltello senza particolari stravolgimenti, ma di sicuro aggiunge un tocco di ironia e follia all'azione.

Banana Gun and Spoon Knife

Ancora più esilarante dello scacciamosche è la possibilità di poter combattere a suon di banane e cucchiai grazie alla mod Banana Gun and Spoon Knife. Dopo essere state implementate negli scorsi anni nei remake di RE2 e RE3, adesso anche ad Ethan tocca impugnare queste armi improprie per difendersi dalle mostruosità che popolano il castello ed il villaggio. Di sicuro ora ha tutto l'occorrente per riuscire a sopravvivere!

Resident ReShade

Chiudiamo con una mod che, a differenza delle altre segnalate, è tra le primissime ad effettuare piccole ma interessanti migliorie tecniche. Installando Resident Reshade, infatti, la resa visiva del titolo Capcom viene ulteriormente perfezionata, in particolare per quanto riguarda i contrasti e la resa dei colori, portando quindi a un maggior livello di dettaglio che rende ancora più spettacolari le ambientazioni di Village.

Queste sono soltanto alcune delle prime mod realizzate dai fan per Resident Evil Village. Si tratta soltanto dell'inizio: siamo sicuro che, dopo il debutto del gioco, troveremo ancora più opzioni in grado di stravolgere e, perché no, anche migliorare se necessario, l'esperienza offerta dal nuovo, attesissimo Survival Horror. In attesa del 7 maggio, riscoprite con noi le origini del protagonista di Resident Evil Village Ethan Winters, e ripassare quanto noto finora leggendo la nostra anteprima di Resident Evil Village.