Resident Evil Village: una mod abilita la visuale in terza persona con buffi risultati

Per il nuovo corso della serie partito con Resident Evil 7: Biohazard, Capcom ha optato per una visuale in prima persona che è stata poi riproposta anche in Resident Evil Village. Alcuni giocatori non avrebbero comunque disdegnato giocare gli ultimi episodi della serie con la classica telecamera in terza persona.

Adesso una mod per PC realizzata da FluffyQuack ci lascia intravedere come sarebbe potuto essere l'ottavo capitolo della storica serie horror di Capcom se avesse avuto una telecamera analoga a quella di Resident Evil 4 o dei remake di Resident Evil 2 e 3. La mod permette il passaggio dalla visuale in prima a quella in terza in qualunque momento, e il creatore consiglia di giocarlo a 60fps per massimizzarne la resa. Nonostante gli sforzi compiuti, il lavoro appare anche grezzo sotto diversi aspetti tecnici: le animazioni del corpo di Ethan appaiono molto approssimative e non in linea con i movimenti delle sue braccia, ed alcune armi (tipo i fucili) finiscono con incastrarsi con il busto del personaggio dando vita a diversi glitch, seppur di minor entità. Nonostante tutto la mod riesce a strappare un sorriso grazie ai movimenti goffi ed irrealistici del modello poligonale del nostro eroe.

Si tratta di un esperimento suo modo interessante, soprattutto per chi non ha mai digerito del tutto il passaggio alla prima persona attuato con il settimo capitolo. Nel frattempo Resident Evil Village è a quota 4 milioni di copie distribuite e il successo del gioco sembra destinato a continuare ancora a lungo. Inoltre, vi presentiamo Helena Mankowska, volto di Lady Dimitrescu in Resident Evil Village.