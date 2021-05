Resident Evil Village: mod per i personaggi, da Sailor Chris a Dante di Devil May Cry

Vi abbiamo già segnalato una selezione delle migliori mod di Resident Evil Village, nuovi file di modifica fanno però il loro debutto quotidianamente, le novità dunque sono sempre tante. Ecco una carrellata delle mod più divertenti per i personaggi di RE Village.

Su Nexus Mods è disponibile una intera categoria dedicata alle mod estetiche, tra queste troviamo ad esempio Mini Me Chris che "trasforma" Chris Redfield in un bebè, il costume da Mercante per il Duca ispirato all'omonimo outfit visto in Resident Evil 4 e Lady Wong, una mod che sostituisce al volto di Lady Dimitrescu quello di Ada Wong, aggiungendo anche un nuovo colore per l'abito.

Interessante anche la mod Dante Over Chris che sostituisce il modello di Chris con quello di Dante di Devil May Cry, infine vi segnaliamo Play Alcina Dimitrescu che sostituisce il modello di Ethan con quello della Lady di Resident Evil Village e Sailor Chris per giocare nei panni del Chris marinaio visto in Resident Evil Revelations.

Resident Evil Village è ricco di personaggi già entrati nell'immaginario della saga, non solo Lady Dimitrescu ma anche il Duca ha conquistato i giocatori diventando anche oggetto di meme sui social. Qual è la vostra mod preferita di Resident Evil Village? Fatecelo sapere qui sotto con un messaggio nello spazio dedicato ai commenti.