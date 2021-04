Resident Evil Village: Morimasa Sato tesse le lodi dell'hardware next-gen di PS5

In occasione dell'ultima intervista pubblicata da PlayStation Official Magazine, il game director Morimasa Sato ha speso parole di elogio per PlayStation 5 raccontando i vantaggi che il nuovo hardware ha portato nello sviluppo di Resident Evil Village.

Il game director di Resident Evil Village Morimasa Sato ha infatti espresso apprezzamenti sul nuovo hardware di PS5 e della sua esperienza con lo sviluppo dell'ultimo capitolo della celebre saga horror: "Sento che le possibilità di quello che posso esprimere in un gioco si sono ampliate. L'immersione è l'aspetto più importante in un gioco horror e penso che PS5 abbia contribuito enormemente a creare un miglior senso di immersione. Utilizzando i caricamenti rapidi dell'SSD siamo stati in grado di consentire ai giocatori un'esplorazione del villaggio senza interruzioni mentre sperimentano l'audio 3D che regala una sensazione di ambiente stratificato. Durante i combattimenti sentiranno la reattività delle loro armi grazie agli adaptive trigger".

Lo sviluppatore ha poi continuato: "Avevo 13 anni quando ho giocato all'originale Resident Evil ed è stato così spaventoso che non solo ho dovuto smettere di giocare ma ho dovuto persino girare il box in modo da non vedere l'enorme bulbo oculare sulla copertina. Voglio che i giocatori di oggi sperimentino la paura che ho provato allora usando tutti i progressi tecnologici che ci sono stati da quando è stato pubblicato quel gioco e avendo sviluppato Resident Evil Village con questo obbiettivo in mente, posso tranquillamente dire che l'hardware di PS5 si adatta perfettamente ai giochi horror".

Nella stessa intervista Sato ha parlato delle differenti modalità grafiche che saranno disponibili in Resident Evil Village. La nuova avventura horror uscirà il prossimo 7 maggio su PC, PS4, Xbox One, Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.