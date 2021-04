Resident Evil Village si mostra in 30 minuti di gameplay su PS5

Emerge online un'altra sequenza di gameplay tratta dall'attesissimo Resident Evil Village. Il promettente nuovo capitolo della saga si è recentemente mostrato con un nuovo filmato catturato su PlayStation 5, a cui potete dare un'occhiata in cima alla notizia.

Secondo quanto riportato dal noto insider Dusk Golem, solitamente una tra le fonti più affidabili nei riguardi di Resident Evil e altri giochi horror, il video gameplay mostra le prime 4-5 ore della campagna del gioco, e si tratta di un video catturato direttamente da Capcom per essere distribuito ai redattori delle testate videoludiche. Non avrete dunque alcun commentario di ciò che accadrà a schermo, ma saranno invece presenti molti tagli per evitare grossi spoiler (motivo per il quale vengono messe in mostra diverse sequenze spezzettate fra loro).

Nonostante il team di sviluppo abbia evitato di mettere in scena situazioni particolarmente importanti a livello narrativo, vi consigliamo in ogni caso di valutare con attenzione se guardare o meno il gameplay, dal momento che potreste voler preservare la vostra esperienza personale durante i primi passi mossi all'interno del castello della terrificante Lady Dimitrescu.

Ricordiamo ai lettori che Resident Evil Village sarà disponibile nei formati PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 7 maggio 2021. Sulle nostre pagine trovate un video confronto del survival horror su tutte le console PlayStation.