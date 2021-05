Resident Evil Village: un mostro è ispirato ad una creatura di Frankenstein's Army?

Sembra che Capcom abbia creato uno dei mostri di Resident Evil basandosi su una delle creature del film Frankenstein's Army del 2013, a opera del regista Richard Raaphorst, il quale ha accusato la casa di Osaka di aver preso spunto da un suo personaggio.

Il regista ha curato personalmente il design del mostro, una gigantesca creatura con un'elica a tre pale al posto del volto. Come potete vedere nella comparativa pubblicata qui sotto, effettivamente tra i due mostri c'è una notevole somiglianza, così come nelle ambientazioni delle due opere.

Richard Raaphorst si è detto dispiaciuto per non essere stato contattato dalla casa di Osaka e ora come ora non sa come comportarsi, ovvero se procedere per vie legali o se cercare di trovare accordi privati per vedere riconosciuto il suo lavoro. Al momento Capcom non ha risposto alle accuse del regista.

Resident Evil Village è uscito il 7 maggio scorso e il gioco sembra aver riscosso un notevole successo con oltre 500.000 spettatori su Twitch e record di utenti connessi su Steam al lancio, i dati di vendita non sono ancora disponibili ma non ci sono motivi per non pensare che il gioco sia stato un successo commerciale nel primo weekend di disponibilità su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia.