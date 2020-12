Resident Evil Village: una mostruosa creatura emerge dalle immagini leak

Come riportato da DSOGaming, sono emerse in rete diverse immagini leak di Resident Evil Village che mostrano una delle spaventose creature da affrontare nella dimensione horror della prossima avventura a tinte oscure di Capcom.

Gli scatti in questione, si presume provenienti da un devkit di PS5, sembrerebbero immortalare la versione aggiornata del Molded, un essere con cui gli appassionati si sono già confrontati nel più recente capitolo di Resident Evil.

Senza entrare nel merito delle scene mostrate da queste immagini (le trovate nel link in calce alla notizia), vi ricordiamo che nelle scorse settimane Capcom ha confermato il pieno supporto al DualSense di PS5 in Resident Evil Village, ribadendo la volontà degli sviluppatori di sfruttare appieno le funzionalità e la potenza computazionale della console nextgen Sony per dare forma a un'esperienza horror estremamente immersiva.

Il colosso videoludico giapponese promette infatti di integrare un'illuminazione in tempo reale basata sul Ray Tracing e sfruttare le unicità del nuovo controller PlayStation come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Sempre ai fini dell'immersività, non mancherà nemmeno il supporto al Tempest 3D Audio di PS5, con una colonna sonora d'impatto e un ecosistema audio avvolgente. L'uscita di Resident Evil Village è prevista nel 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.