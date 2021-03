Resident Evil Village sarà multilingua e ci sarà l'italiano?

Il nuovo episodio della famosa serie horror targata Capcom, la cui uscita è prevista a maggio di quest'anno, sarà il seguito dell'acclamato Resident Evil 7 Biohazard. Quali lingue supporterà l'ottavo Resident Evil?

L'attesa continua a crescere, così come le aspettative, soprattutto dopo i nuovi dettagli su Resident Evil Village rivelati durante lo show giapponese Play! Play! Play! tenutosi qualche giorno fa. Dopo la dichiarazione di Capcom di voler superare il successo avuto dal precedente Biohazard e rendere RE Village il capitolo di maggior successo della saga, in molti si sono chiesti quali saranno le lingue supportate dal gioco, sia dal punto di vista del doppiaggio sia per quanto riguarda il comparto subs.

Facendo riferimento alla pagina del Negozio di Steam, che da poco presenta i requisiti minimi e consigliati di Resident Evil Village, siamo anche in grado di conoscere questo dettaglio, importante soprattutto per quelli tra voi che stanno già pensando di giocare in una lingua diversa dall'italiano.

Ecco quindi le varie lingue supportate dal nuovo Resident Evil:

invece è disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Giapponese, Portoghese (brasiliano), Russo e Cinese semplificato. I sottotitoli saranno disponibili, come l'interfaccia, in tutte le lingue sopra riportate, quindi Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Giapponese, Coreano, Portoghese (brasiliano), Russo, Cinese (semplificato e tradizionale), Arabo, Tailandese.

Per quelli tra voi che non dispongono né di una console né di un PC adatto a giocare a Resident Evil Village, vi segnaliamo una offerta interessante: Chromecast Ultra e Controller Stadia in regalo prenotando Resident Evil Village sullo store di Google Stadia.