Resident Evil Village, tra narrazione, longevità e VR: tutti i nuovi dettagli in video!

Attesissimo, il nuovo capitolo della serie survival horror di Capcom è stato infine annunciato all'evento di presentazione di PlayStation 5, durante il quale è stato confermato il titolo di Resident Evil Village.

In seguito al reveal, sono emerse molte ulteriori informazioni sul gioco, provenienti da molteplici fonti. Direttamente da Capcom, ad esempio, sono giunte importanti delucidazioni sul fronte dello stato stato dello sviluppo e della narrazione. Il team ha infatti confermato che Resident Evil Village concluderà la storia di Ethan Winter, già protagonista di Resident Evil 7. È stato inoltre confermato che il gioco è ormai in sviluppo da diversi anni e che ad agosto saranno condivise nuove informazioni sulle sue caratteristiche.



Sul fronte dei rumor, si è invece distinto l'ormai noto insider DuskGolem, apparentemente molto informato sull'universo delle produzioni horror. Quest'ultimo ha espresso la propria opinione su diversi aspetti di Resident Evil Village, a partire dalla longevità sino ad un per ora non confermato supporto alla Realtà Virtuale di PlayStation VR. Per riassumere ogni nuovo dettaglio emerso sul gioco, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato al prossimo Resident Evil. Come sempre, potete dedicarvi alla visione direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye.