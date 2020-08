Resident Evil Village, tra nemici e personaggi giocabili: ancora rumor sul gioco next gen

Sembra non esserci freno al continuo fluire in rete di rumor legati a Resident Evil: Village, nuovo capitolo della saga Capcom destinato ad approdare su PC e next gen.

Dopo indiscrezioni legate a Boss, armi e ambientazioni di RE Village, le voci di corridoio tornano a diffondersi, coinvolgendo questa volta ulteriori presunti dettagli sul titolo. Citando una propria fonte che riferisce di aver preso parte a un Playtest tenutosi addirittura prima del lancio di Resident Evil 3 Remake, è il portale Biohazardcast, rilanciato dall'ormai noto insider Dusk Golem.

Secondo quanto riportato, la Demo avrebbe visto il giocatore guidare i passi di una ragazza armata solo di una lampada al cherosene e intenta a cercare una via di fuga da un'oscura caverna, simile alle grotte già presenti in Resident Evil 7. Nella cavità troverebbero rifugio alcuni inquietanti nemici, descritti come bipedi, ricoperti di una folta pelliccia di alta statura e con il capo equipaggiato di corna caprine. Armati di spada e capaci di afferrare e mordere il nostro personaggio, sono indicati dalla fonte come "Strigoi", creature parte del folklore dell'Europa dell'Est. Le creature sarebbero però controllate da una strega residente nella caverna, nota come "Scarlett". Priva di armi, la ragazza protagonista della sezione ha come un'unica opzione quella di nascondersi alla vista dei nemici, che sembrano però essere sensibili alla luce: accendere diverse lanterne lungo il percorso viene descritto come il modo migliore per superare la complessa sezione.



Come di consueto, vi invitiamo a ricordare che stiamo parlando di rumor, che in quanto tali non rappresentano informazioni ufficiali. Non resta dunque che attendere nuovi dettagli ufficiali sul titolo, magari tramite il tanto rumoreggiato trailer di RE Village atteso ad agosto.