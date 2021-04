Resident Evil Village, non solo Dimitrescu: tutti i villain in artwork e screenshot

Pomeriggio ricchissimo per tutti i giocatori in trepidante attesa di Resident Evil Village. Dopo il trailer della demo del Castello per PS4 e PS5, la redazione di IGN USA ha pubblicato un lungo speciale delineando i tratti di tutti villain che Ethan dovrà affrontare nel corso dell'avventura, con tanto di immagini ed artwork a supporto.

Data la natura dell'approfondimento, d'ora in avanti troverete molti spoiler, pertanto vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa in vista dell'uscita del gioco completo, fissata per il 7 maggio.

Il villaggio è governato da una misteriosa donna di nome Madre Miranda, considerata dagli abitanti come una dea. La sua esistenza è stata svelata in uno dei precedenti trailer, in cui è possibile vedere Lady Dimitrescu parlare con lei al telefono, conversazione dalla quale abbiamo subito dedotto che la gigantessa preferita dai fan è solamente uno dei suoi sottoposti. Oltre alla proprietaria dell'omonimo Castello, nel quale risiede assieme alle sue tre figlie, Madre Miranda può fare affidamento su altri tre Lord, ossia Karl Heisenberg, Salvatore Moreau e Donna Beneviento. La prima immagine allegata in basso include delle fotografie di tutti e cinque i villain, svelando i tratti di Madre Miranda e chiarendo in maniera molto esplicita la scala gerarchica.

Karl Heisenberg, che abbiamo già visto in molti trailer, è un ingegnere che abita nella fabbrica di famiglia. Con una mano sorregge un martello gigante, con l'altra si porta un sigaro alla bocca. Indossa degli occhiali, un lungo cappotto di pelle e un cappello. Salvatore Moreau ha un design ispirato ai tritoni delle storie gotiche horror, che lo rende "il personaggio più repellente della Terra". Vive in un bacino idrico vicino ad un villaggio di pescatori abbandonato. Nella zona ci sono due mulini a vento, uno dei quali munito di una scala (probabilmente Ethan potrà salirci sopra). Infine c'è Donna Beneviento, perennemente in lutto, vestita di nero e con il volto coperto. Risiede in Casa Beneviento, e possiede un pupazzo di nome Angie che contribuisce a renderla uno dei lord più terrificanti in assoluto. In calce a questa notizia potete trovare gli artwork e le immagini dei lord e dei luoghi che abitano, tutti forniti da IGN USA. Di Lady Dimitrescu ne abbiamo già parlato ampiamente in un'altra sede.