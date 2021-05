Resident Evil Village ma non solo! Da Biomutant a SMT3: ecco tutte le uscite di maggio per PC e console!

Nuovo mese, nuova tornata di uscite videoludiche! Il maggio di quest'anno porta con sé una vasta selezione di produzioni decisamente molto attese dalla community.

A guidare la rassegna delle produzioni inedite, troviamo ovviamente Resident Evil: Village, pronto ormai a terrorizzare sia i veterani della saga sia i nuovi giocatori. Riprendendo da dove si era conclusa la storia di Ethan Winters in Resident Evil 7: Biohazard, il nuovo survival horror Capcom è pronto a circondare i coraggiosi di lupi mannari, streghe e letali vampire, guidate per l'occasione dalla già celebre Lady Dimitrescu. Da segnalare poi l'atteso arrivo di Biomutant, con il carismatico e peloso protagonista pronto a sfoggiare arti marziali e abilità folli.

Non mancano poi all'appello i grandi ritorni, tra i quali non possiamo non citare Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered. Posto d'onore anche per lo sviluppo videoludico italiano, con l'arrivo di King of Seas e Hundred Days. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo dunque al nostro video dedicato alle nuove uscite di maggio 2021, con tutte le novità sulla line-up di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: cosa acquisterete questo mese?