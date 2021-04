Resident Evil Village e non solo: Demo, RE4 in VR e molto altro, tutte le novità in video!

L'appuntamento in notturna con il Resident Evil Showcase trasmesso tra 15 e 16 aprile ha riservato al pubblico di appassionati una vasta selezione di sorprese.

Alcune di queste erano nell'aria ormai da qualche giorno: ci riferiamo in particolare all'annuncio di una seconda Demo di Resident Evil: Village. Il contenuto era infatti stato avvistato dalla community già durante la scorsa settimana, ma la sua esistenza è ora finalmente ufficiale. Ma Capcom ha voluto alzare la posta in gioco, presentando al pubblico anche ulteriori informazioni sull'attesissimo survival horror. Tra queste ultime, troviamo la presentazione della modalità Mercenari di Resident Evil: Village e la pubblicazione di un nuovo e inquietante trailer. Ma la diretta notturna non ha visto protagonista solamente l'ottava iterazione della saga: piuttosto a sorpresa, infatti, è giunto anche l'annuncio di Resident Evil 4 VR.



Per raccontarvi tutte le novità legate all'inquietante universo di Resident Evil, il nostro Giuseppe Arace ha confezionato una ricca rassegna di quanto annunciato da Capcom. Per tutti i dettagli, trovate il video dedicato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione! In attesa della pubblicazione di Resident Evil: Village, qual è la novità della quale siete più soddisfatti?