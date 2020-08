Resident Evil Village, novità in arrivo questa settimana?

Dopo la presentazione ufficiale a fine giugno, di Resident Evil Village si sono completamente perso le tracce, ma non disperate perchè novità sul gioco Capcom potrebbero arrivare nel corso di questa settimana.

Sul sito ufficiale di Resident Evil Village possiamo leggere la sinossi:"Ritorna Resident Evil, con l'ottavo capitolo della serie principale. Resident Evil Village ha lo scopo di rivoluzionare il mondo dei survival horror. Anni dopo aver vissuto un'esperienza da incubo, Ethan Winters è riuscito a ricostruire una vita normale assieme alla sua famiglia. Questa vita gli sarà strappata da colui che da tutti è considerato un eroe, Chris Redfield."

Tutto qui? No ovviamente, scrollando fino a fondo pagine è infatti possibile notare come sia ancora presente un reminder che recita "Prossimo aggiornamento agosto 2020", a testimonianza di come apparentemente novità siano previste durante il mese corrente.

Due sono i papabili appuntamenti, ovvero la Gamescom Opening Night Live del 27 agosto e il Future Games Show del 28 agosto, dove il primo appare più probabile considerando l'enorme cassa di risonanza garantita dalla fiera tedesca, quest'anno in versione 100% digitale a causa dell'emergenza Coronavirus. Alla fine di questa settimana assisteremo dunque ad una nuova presentazione di Resident Evil Village? Per il momento tutto tace da parte di Capcom ma la speranza è l'ultima a morire...