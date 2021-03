Resident Evil Village: tante novità emerse durante lo show Play! Play! Play!

Resident Evil Village è stato uno dei due protagonisti dello show giapponese Play! Play! Play! andato in onda questa mattina. I conduttori hanno rigiocato la demo Maiden e hanno mostrato trailer e spezzoni di gameplay a noi già noti, ma durante la chiacchierata sono emersi molti spunti interessanti che riportiamo di seguito.

Durante lo show è stato fatto notare che è la prima volta che due episodi consecutivi della saga offrono lo stesso protagonista, in questo caso Ethan Winters, pertanto gli sviluppatori si sono impegnati per mettere in scena una crescita decisa del personaggio. Lady Dimistrescu è stata creata in questo modo per consentirle di svettare sia su tutti gli altri abitanti del villaggio, sia su tutte le abitazioni grazie al suo enorme castello. Quest'ultimo è stato costruito per rispecchiare i tratti propri del personaggio, come la lussuria e la stravaganza. Capcom ha inoltre ribadito che verrà lanciata una nuova demo di Resident Evil Village in primavera, che sarà tratta dal gioco completo e includerà dei combattimenti.

Lo studio di sviluppo ha inoltre ammesso di essersi ispirato a Resident Evil 4, concentrandosi sugli aspetti che hanno maggiormente ottenuto il consenso dei videogiocatori. Resident EVil Village offrirà inoltre una maggiore libertà di approccio rai giocatori rispetto al passato, e includerà molte più armi di Resident Evil 7 e meccaniche di gameplay aggiuntive, come la guardia, lo stealth, la corsa e i percorsi multipli. Il venditore, Duke, offrirà un'ampia gamma di oggetti, come armi, upgrade, progetti per il crafting e altre sorprese. Per la realizzazione delle ambientazioni gli sviluppatori hanno effettuato delle sessioni di scouting in Europa dell'Est durante il mese di marzo, trovando quindi un clima freddo e ventoso, con dei luoghi ricoperti di neve, un'esperienza che ha influenzato notevolmente l'aspetto del villaggio. Senza questo viaggio, il villaggio nel gioco non sarebbe stato innevato.

Capcom consiglia inoltre a tutti coloro che vogliono acquistare Village di giocare l'intera serie, poiché ci saranno molti riferimenti al passato, e ha confermato che il gioco si trova nelle fasi finali dello sviluppo che la data d'uscita del 7 maggio sarà rispettata. Confermato inoltre il supporto ai grilletti adattivi del DualSense di PS5.